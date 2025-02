Giorno Ricordo, Bucci 'a Genova molti istriani dopo la guerra'

Il consiglio regionale della Liguria si è riunito questa mattina in seduta solenne per onorare il Giorno del Ricordo, in memoria degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia, uccisi o costretti all'esodo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La celebrazione nella sala Sandro Pertini è stata aperta dal presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari, e ha visto l'orazione di Davide Rossi, docente di Storia del diritto al corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste e Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Fiumani, Istriani e Dalmati. Premiati anche gli studenti che hanno vinto la 13ª edizione del concorso regionale "Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli".

"Come da tradizione, onoriamo la Giornata del Ricordo, il sacrificio delle persone che hanno perso la vita e di quelli che sono emigrati arrivando anche nei nostri territori - così il presidente Marco Bucci a margine della seduta - a Genova e in Liguria abbiamo parecchie persone di nazionalità istriana che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono venute a vivere qui da noi".

"Bisogna ricordare questi italiani che scelsero di essere italiani due volte, è un ricordo per queste persone uccise in maniera barbara e che abbandonarono le loro terre per trasferirsi senza essere nemmeno bene accetti altrove - ha aggiunto il presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari - venivano catalogati in modo diverso da quello che erano, in realtà erano sfuggiti a una strage. Tutti i giorni si legge di atti vandalici sulle targhe a ricordo di questa strage, serve fare chiarezza e dalla chiarezza riusciremo ad affrontare il tema senza nessun 'mal di pancia'. Sono passati molti anni ed è giusto che si parli di cose che prima non erano nemmeno menzionate sui libri di scuola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA