Giampedrone, "entro '25 completo 1^ lotto Ceparana-s. Stefano

"Traguardiamo la fine del 2025 per il completamento del primo lotto di questa infrastruttura fondamentale per il territorio spezzino, frutto di un lungo lavoro delle Istituzioni. Il secondo lotto della bretella verrà realizzato nei prossimi anni per il collegamento diretto con il casello La Spezia - Santo Stefano, così da garantire un'infrastruttura adeguata in un'area che sta vivendo un importante sviluppo industriale e artigianale. Su quest'opera c'è un anticipo di risorse da parte di Regione Liguria per 3 milioni di euro che diventeranno un contributo alla Provincia per completare gli interventi. È un bel modo di lavorare insieme tra Governo, Regione e Provincia con i territori, in particolare i Comuni di Bolano e Santo Stefano Magra, che dovremo accompagnare adesso per l'adeguamento delle viabilità esistenti comunali e poi per la realizzazione del secondo lotto". Così l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone oggi al sopralluogo tecnico per il varo dell'ultima tratta dell'impalcato della bretella stradale tra Santo Stefano Magra e Ceparana.

"Entro fine anno - prosegue Giampedrone - oltre alla realizzazione di questo primo lotto della bretella, traguardiamo anche il termine dei lavori della rotonda di Bottagna, pronta entro Pasqua, e il potenziamento del casello di Ceparana. Sono tutte opere che stanno procedendo con la regia della Regione e che sono propedeutiche al completamento delle manutenzioni sulla carreggiata del ponte di Ceparana da parte di Anas", conclude.





