Calcio: Samp, arriva l'attaccante Abiuso dal Modena

In casa Sampdoria è ufficiale l'arrivo dell'attaccante Fabio Abiuso, è l'ottavo innesto in questo mercato invernale. Classe 2003, è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni. In questa stagione con la maglia del Modena 16 presenze e due reti. In Emilia invece si trasferirà il difensore Stipe Vulikic che la Samp aveva prelevato in estate dal Perugia: la formula è il prestito la Samp si è riservata un diritto di controriscatto.

Antonio Barreca, vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Sudtirol, sarà probabilmente un prestito. Mentre saluta anche Estanis Pedrola : lascia i blucerchiati e approda al Bologna in prestito oneroso con diritto di riscatto ma la Sampdoria non perde comunque il controllo del giocatore. Per lo spagnolo oggi visite mediche con la squadra rossoblu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA