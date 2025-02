Calcio: Genoa, dal Milan ecco il paraguaiano Hugo Cuenca

Hugo Cuenca, centrocampista paraguaiano del Milan Futuro classe 2005, è un nuovo giocatore del Genoa. Cuenca è già arrivato a Genova per sostenere le visite mediche e arriva a titolo definitivo. Era in scadenza di contratto con il club rossonero che si è accordato con il Grifone: in caso di futura rivendita il Milan otterrà una quota del 50%.

Già nazionale del suo paese, il Paraguay, Cuenca è mancino naturale che ama giocare però sulla fascia destra. Al momento è indisponibile in quanto infortunatosi ad ottobre al polpaccio, quando subì uno strappo muscolare nella gara con il Legnago. ha esordito con la nazionale maggiore del suo paese l'11 settembre dello scorso anno.

Genoa che ha intanto concluso la cessione in prestito al Frosinone del centrocampista svedese Emil Bohinen per quella che dovrebbe essere l'ultima operazione di questo mercato di gennaio che ha visto gli arrivi di Otoa, Cornet, Siegrest ed Onana, oltre ad Ellertsson rimasto in prestito al Venezia.

Hanno lasciato a vario titolo il Genoa Stolz, Pereiro, Melegoni, Vogliacco, Accornero, Marcandalli e Gollini.

Tutto da decifrare il futuro di Balotelli che non rientra nei piani tecnici del club e che dopo un interessamento del Venezia non trasformatosi poi in una trattativa vera e propria potrebbe rescindere il suo contratto con il Genoa.



