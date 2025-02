Artigianato, Bucci 'Liguria quarta regione per crescita'

"Confermato l'andamento favorevole dell'artigianato ligure, malgrado le difficoltà legate alle dinamiche internazionali, la Liguria risulta quarta in Italia per crescita, dietro a Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Il settore dell'artigianato è molto attivo, grazie anche agli strumenti messi in campo dalla Regione come 'Garanzia Artigianato Liguria' che concede finanziamenti a fondo perduto per l'accesso al credito, al Patto per il lavoro nell'artigianato e alla capacità delle nostre aziende di fare impresa".

Questo il commento del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, in merito all'elaborazione di Confartigianato Liguria sugli ultimi dati Infocamere-Movimprese relativi alla demografia dell'artigianato.

"Non dimentichiamo infatti che solo nel 2024 sono state sostenute 600 imprese attraverso 24 milioni di euro di risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria - aggiunge Bucci - secondo l'Ufficio studi di Confartigianato Liguria su un totale di 42.955 micro imprese attive in Liguria, nel 2024 si sono iscritte 2.968 nuove realtà. Un trend positivo che evidenzia un risultato migliore della media nazionale che piazza la Liguria ai vertici nazionali".



