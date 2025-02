Tenta di rubare yacht di 32 metri a Sanremo, arrestata

Una donna francese cinquantenne è stata arrestata dalla polizia a Sanremo con l'accusa di tentato furto di uno yacht lungo trentadue metri e del valore di circa 3 milioni ormeggiato nel porto turistico di Portosole durante la notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio.

Da quanto si apprende la donna residente a Nizza avrebbe sganciato le cime dell'imbarcazione entrando nella sala comandi per tentare di avviare il motore senza però riuscirci. A incastrarla, tra l'altro, ci sarebbero i filmati del sistema di videosorveglianza dello yacht.

Assistita dall'avvocato, ieri è comparsa in tribunale a Imperia per l'apertura del giudizio direttissimo. Il giudice monocratico Eleonora Billeri ha convalidato l'arresto, scarcerandola col divieto di dimora in provincia di Imperia. La donna dovrà anche rispondere delle false generalità date agli agenti. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 14 febbraio.





