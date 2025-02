Riaperta la strada del santuario della Guardia a Genova

La strada provinciale 52 d'acceso al santuario della Madonna della Guardia a Genova è stata riaperta al traffico a doppio senso di marcia dalle 18 di oggi dopo la rimozione della frana caduta durante l'ultima ondata di maltempo e la posa dei blocchi paramassi per la messa in sicurezza del versante. I lavori sono stati svolti dagli operai e dai tecnici della Città metropolitana di Genova durante tutto il weekend.

Inizialmente era prevista una riapertura a senso unico alternato, ma l'efficacia e la rapidità degli interventi hanno consentito di ripristinare la circolazione regolare. La carreggiata è stata lavata con un'autobotte per garantire condizioni ottimali alla circolazione.

"La sicurezza è sempre la nostra priorità ed è perciò che i lavori hanno richiesto il tempo necessario per garantire un ripristino completo e in piena sicurezza - commenta il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Rossi Andrea -. Grazie all'impegno dei nostri tecnici della direzione Mobilità della Città metropolitana di Genova siamo riusciti ad anticipare i tempi e a riaprire la SP52 a doppio senso di marcia. Ringrazio tutto il personale coinvolto e gli abitanti per la comprensione e la pazienza dimostrata in questi giorni".





