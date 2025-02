Fiorentina: Citterio 'la squadra si è superata'

"I tre punti ci danno continuità rispetto alla partita di domenica. Abbiamo avuto un approccio alla gara fantastico, devastante. Abbiamo meritato il doppio vantaggio in quel momento della gara. Sapevamo che era una partita difficile, il Genoa veniva da un periodo positivo, ma oggi la squadra si è superata". Così Stefano Citterio, il vice di Raffaele Palladino (oggi squalificato) commentare la vittoria sul Genoa. Un successo aperto dal bellissimo gol di Kean: "Non ci dobbiamo nascondere, loro sono stati molto bravi. Noi proviamo qualcosa da calcio piazzato, ma in quella circostanza sono stati bravi loro ad aggiustarsi". Una Fiorentina che deve cercare di risolvere il 'problema' del secondo tempo quando la squadra si abbassa troppo e gli avversari ne approfittano: "Dovremmo gestire meglio la palla. Forse è tanta la voglia di gestire il pallone che poi subentra la frenesia". Infine, sul futuro di Comuzzo, se resta oppure andrà al Napoli: "Da questo punto di vista del mercato se ne occupa la società, mancano 24 ore e lo sanno loro cosa devono fare. Nonostante tutte le voci, lui è stato d'esempio per come ha affrontato la partita oggi quando è stato chiamato in causa".

"Il gol? Era da un po' di giorni che chiedevo questa palla a Rolly (Mandragora), finalmente ce l'abbiamo fatta. Spero di averne tante altre. Mi ha dato un'ottima palla, sono stato bravo a girarla e a segnare. La mia stagione? Da quando sono arrivato qua mi hanno dato un grandissimo aiuto e ora cerco di ripagare.

Merito è dei compagni che mi hanno aiutato tanto, voglio ringraziarli con il mio lavoro sul campo". Così Moise Kean, autore di un gran gol, al termine della partita vinta dalla Fiorentina sul Genoa.

Tra i protagonisti della partita Mandragora, autore anche dell'assist per il gol di Kean che ha permesso alla Fiorentina di andare in vantaggio: "Molto del merito è suo. Abbiamo trovato un compromesso: io gli chiedo di venire a darmi una mano, lui mi chiede di dargli queste palle. Ora recuperiamo le energie perché giovedì abbiamo il recupero contro l'Inter. Dobbiamo continuare a spingere così per fare i risultati".

In casa Genoa si recrimina per un risultato che alla fine poteva essere migliore: "Abbiamo sbagliato l'inizio della gara.

C'è mancata un po' di aggressività e di concentrazione, abbiamo regalato due gol - dice il tecnico Patrick Vieira -l. Dopo abbiamo provato a tornare in partita, creando situazioni pericolose alla fine del primo tempo. Nella ripresa in campo c'eravamo solo noi, credo che avremmo meritato il pareggio per quanto abbiamo fatto nel secondo tempo". Poi, ancora: "abbiamo mancato di organizzazione, non abbiamo comunicato bene. Quando fai un errore prendi subito gol, per quello prima ho detto che abbiamo regalato questi due gol". "E' difficile accettare di aver preso due gol così facili da loro - conclude -, però poi abbiamo dimostrato carattere, personalità e anche qualità. C'è mancato solo il secondo gol".



