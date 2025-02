Valanghe, Arpal emana allerta gialla da oggi nelle Alpi Liguri

Un'allerta gialla per il rischio di valanghe nel settore delle Alpi Liguri Sud da oggi con validità 48 ore è stato emanato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) a seguito dell'aggiornamento odierno del bollettino neve e valanghe a cura del servizio 'Meteomont' dei Carabinieri in collaborazione con il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Il bollettino segnala che "la stabilità del manto nevoso è scarsa su pochi punti per isolati pendii al di sopra dei 1.800 metri sopra al livello del mare con il rischio di possibili valanghe di dimensioni medie, mentre la stabilità del manto nevoso è discreta su molti punti per isolati pendii al di sotto dei 1.800 metri con possibili valanghe di dimensioni piccole".



