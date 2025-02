Università Genova, dal Mur 1,3 milioni per i progetti di ricerca

Nel 2025 il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) stanzierà un milione e 327mila euro per sostenere le attività di ricerca dell'Università di Genova nel macrosettore delle scienze sociali e umanistiche. Lo prevede la graduatoria di assegnazione del Fondo italiano per la scienza rivolto a ricercatori emergenti ed esperti su modello dell'European Research Council, il programma comunitario dedicato alla ricerca di base che supporta i ricercatori in base all'eccellenza della loro attività. Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini evidenzia che "l'assegnazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia del Ministero per sostenere la ricerca e consolidare il ruolo delle Università italiane come poli di eccellenza a livello internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA