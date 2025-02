Truffe agli anziani, i truffatori puntano al 'cuore di mamma'

Se non fossero così crudeli, se non provocassero tanto dolore nelle anziane vittime delle truffe, le chiamate dei telefonisti della banda che truffava gli anziani, banda che è stata smantellata dai carabinieri di Genova in collaborazione con i colleghi di Napoli, Torino e Caserta, sarebbero al limite del ridicolo. Ma sono soprattutto telefonate vigliacche che fanno leva sui sentimenti degli anziani.

A una mamma anziana, la telefonista non ha remore a dire "guardate (dandole del voi, ndr) vostro figlio sta piangendo come un bambino, ha investito una donna è spaventatissimo".

Dall'altro capo del telefono la voce dell'anziana che riesce a dire solo "no, no..", si affievolisce sempre di più. E' il momento in cui la truffatrice rincara la dose: "Sui figlio è in caserma dei carabinieri. La donna che ha investito sta perdendo la vita e sua figlia deve andare in carcere. Per evitare il carcere - prosegue la truffatrice - dovrà prendersi la responsabilità e risarcire personalmente i danni causati".

Ma non tutti gli anziani ci cascano. In un'altra telefonata la stessa giovane voce chiama dicendo "Signora, qui è l'ufficio postale" e s'informa se il figlio è in casa. Prontamente l'anziana dice che non ha un figlio, ma una figlia e che non è lì con lei. "C'è stato un terribile incidente stradale - prosegue la telefonista - sua figlia è alla caserma dei carabinieri". Ma l'anziana ha dei dubbi: "che c'entra Poste mobile?" e la telefonista di rimando: "ma no, voi non ci sentite bene - esclama - ho detto l'ufficio stradale, la polizia stradale. Non si è fatta male ma è in caserma dei carabinieri e non può usare il cellulare". Ma è quando l'anziana dice "adesso chiamo mia figlia" che la telefonista si spazientisce: "Vabbeh, vi passo i carabinieri" e passa la linea al finto maresciallo che a sua volta le dice che la figlia sta andando in carcere e che deve parlare con un avvocato perché "vostra figlia ha bisogno del vostro aiuto".



