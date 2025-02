Shipping, Bucci 'IA è strumento, servono strategia e visione'

"Sbaglia chi pensa che basti applicare l'intelligenza artificiale per migliorare il business.

La tecnologia da sola non è la soluzione: sono le persone a dover stabilire l'obiettivo e poi utilizzare l'IA per raggiungerlo in modo efficace. L'uomo non deve essere un semplice fruitore della tecnologia, ma il suo gestore".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto oggi alla terza edizione dello Shipping, Transport & Logistic Forum di Rapallo approfondendo il rapporto tra intelligenza artificiale e mano umana nel mondo dell'amministrazione e del business.

"A Genova abbiamo avviato un profondo processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo stesso faremo anche in Regione - ha aggiunto Bucci - stiamo inoltre portando avanti due progetti strategici per la Liguria: Raise Up, che applica l'intelligenza artificiale alla gestione della supply chain e al settore dei trasporti, e Mobility Lab, un'iniziativa innovativa per migliorare la mobilità urbana attraverso l'analisi del traffico in tempo reale, suggerendo interventi per rendere gli spostamenti più fluidi ed efficienti".

Il presidente ha poi sottolineato l'importanza del ruolo degli interporti nello sviluppo economico della Liguria: "Oggi si è parlato di un tema cruciale per il futuro della nostra regione. Gli interporti sono un asset strategico per incrementare i traffici e rafforzare la competitività del nostro sistema logistico. Dobbiamo continuare a investire in infrastrutture e innovazione per garantire un sistema di trasporti sempre più efficiente e sostenibile".



