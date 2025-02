Sanremo: Ranieri, fuori il 14/2 compilation con brani iconici

In occasione della sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, Massimo Ranieri, una delle figure più complete e versatili dello spettacolo italiano, presenta una nuova raccolta, "Tra le mani… le mie canzoni". La compilation, in doppio CD, include una selezione dei suoi brani più iconici, insieme al singolo "Tra le mani un cuore", che l'artista porterà sul palco della kermesse musicale del 2025.

Nel 2020 è stato super ospite al Festival con un memorabile e unico duetto di "Perdere l'amore" con Tiziano Ferro confermando una grande amicizia che lo ha portato quest'anno a presentare una canzone con la firma dell'amico Tiziano. Ha dichiarato Ranieri: "Tra le mani un cuore" è una canzone d'amore struggente e racconta l'amore come un processo di protezione…. Perché se ami qualcuno non devi fargli male…. ma in fondo è anche una canzone contro la guerra mondiale o quella di tutti i giorni….".

Massimo Ranieri è attualmente in tour nei Teatri italiani con il suo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo": un grande successo tra canto, recitazione ,brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti . Per i venerdì dei duetti,Ranieri ha voluto omaggiare Pino Daniele portando sul palco di Sanremo il brano "Quando" insieme ai Neri per caso. Il CD 1 si apre con il brano in gara al Festival di Sanremo, "Tra le mani un cuore", scritto da Giulia Anania insieme a Marta Venturini, Tiziano Ferro e Nek. Seguono alcune delle canzoni più celebri del repertorio di Ranieri, tra cui "Vent'anni", "Ti penso", "Erba di casa mia", "Rose rosse", "Perdere l'amore" e la celebre "Se bruciasse la città". C'è anche "Lettera di là dal mare" Premio della Critica a Sanremo 2022 Il CD 2 è una raccolta di brani tratti dagli album "Qui e adesso" e "Tutti i sogni ancora in volo", curati e arrangiati dal leggendario Gino Vannelli, compositore e cantante canadese di fama internazionale. In questo disco troviamo sia pezzi meno conosciuti come "La casa di mille piani", "Noi che ci amiamo" e "Tutto quello che ho", sia classici reinterpretati in nuovi arrangiamenti, come "Immagina", "Ti ruberei" e "Le braccia dell'amore". Questa compilation celebra l'incredibile carriera di Massimo Ranieri, un artista che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua straordinaria capacità di spaziare tra diversi generi musicali e forme artistiche, rendendolo una delle voci più amate della musica italiana. "Tra le mani… le mie canzoni" sarà disponibile in tutti i negozi dal 14 febbraio, pronta a regalare un' emozionante immersione nell'universo musicale di Massimo Ranieri, uno degli interpreti più amati e apprezzati della musica e dello spettacolo italiano.



