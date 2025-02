Portualità e intermodalità chiudono forum Rapallo su shipping

"Mi ha rallegrato molto l'attenzione crescente verso l'intelligenza artificiale questo strumento che avanza con grande velocità quasi inarrestabile, quasi fatale". Così il cardinale emerito di Genova Angelo Bagnasco ha chiuso la terza edizione del "Shipping, Transport & Logistic Forum" organizzato all'Excelsior Palace hotel di Rapallo da Telenord in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa. Dopo aver discusso ieri su intelligenza artificiale e transizione energetica, la seconda giornata ha visto al centro del dibattito i temi della portualità e dell'intermodalità, con interventi di esponenti istituzionali e di addetti ai lavori del settore. L'ammiraglio Aurelio de Carolis, comandante della Squadra Navale, ha aperto la giornata sottolineando il ruolo della Marina Militare in un contesto geopolitico complesso; ha evidenziato l'importanza della protezione dei traffici mercantili, delle missioni di ricerca scientifica e della sicurezza delle infrastrutture strategiche, come gasdotti e cavi sottomarini.

Il primo panel ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità di sistema portuale di Genova, Venezia, Taranto e La Spezia concordi nel sottolineare come l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e l'intermodalità siano i pilastri della competitività portuale. Il secondo panel si è concentrato sul ruolo dell'intelligenza artificiale negli interporti, discutendo dei limiti e delle opportunità di queste tecnologie per migliorare la logistica e la gestione dei trasporti.

A concludere il forum, una tavola rotonda sulla transizione verso un'intelligenza artificiale etica a cui ha partecipato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci che ha ribadito l'importanza di un utilizzo consapevole della tecnologia. "Sbaglia chi pensa che solo usando l'intelligenza artificiale si migliori il business - ha detto Bucci -. Ci sono molti casi di fallimenti di chi ha ragionato credendo che bastasse applicare le nuove tecnologie. Occorre stabilire qual è l'obiettivo e poi capire come sfruttare l'intelligenza artificiale per raggiungerlo. L'uomo non deve esserne fruitore, ma gestore".



