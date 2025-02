Maltempo, frane e alberi caduti a Genova

Numerosi interventi dei vigili del fuoco per frane e alberi caduti a Genova e provincia a causa del forte temporale che si è abbattuto la scorsa notte. La strada provinciale 52 per il santuario di Nostra Signora della Guardia è stata chiusa al transito dalla polizia locale all'altezza del chilometro 1.600 per una frana. Frana anche in via Carso, al Righi. In corso Podestà, davanti alla caserma dei carabinieri, è caduto un albero su una macchina. Ieri è stata chiusa via Cancelliere per un muro di contenimento pericolante mentre nei giorni scorsi una frana in via Cinque Santi ha bloccato la strada.



