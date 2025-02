Lo Spezia batte anche il Cittadella, +11 sul quarto posto

Terza vittoria consecutiva per lo Spezia in serie B grazie al 2-0 sul campo del Cittadella.

Nella giornata in cui il capocannoniere Pio Esposito è in tribuna causa squalifica, la squadra di Luca D'Angelo offre una prova solida confermandosi la migliore difesa del torneo. Le reti tutte nel primo tempo. Vignali la sblocca al 20' trovando l'incrocio con il sinistro dal cuore dell'area a seguito di un fallo laterale battuto da Elia direttamente nei sedici metri finali. Al 34' il raddoppio è offerto da un'autorete di Carissoni, che tocca direttamente in porta un lancio lungo del portiere spezzino Chichizola, scavalcando il proprio numero uno Maniero in uscita. Nella ripresa due occasioni per riaprire il match sui piedi di Pandolfi che non manda fuori da buona posizione al 57' e poi viene murato dal portiere argentino in uscita all'82'. La giornata segna anche l'esordio di Lapadula con i liguri. L'attaccante entra dopo l'ora di gioco e manca due ottime occasioni per bagnare con la rete la sua prima con la maglia bianca. Lo Spezia sale a 48 punti a -5 dal Pisa secondo e a +11 sulla Cremonese quarta, attesa domani sul campo della Salernitana.



