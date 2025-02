Ferro, con JuJitsu Genoa Open parte bene Liguria regione sport

"Il 'Ju Jitsu Genoa Open 2025' è un evento sportivo di caratura mondiale che riunisce nel nostro capoluogo 600 atleti provenienti da 20 diverse nazioni e 4 continenti, permettendoci di iniziare con il piede giusto l'anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Proprio in occasione di "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport", infatti, il Genoa Open è riuscito ad aumentare sensibilmente il numero di partecipanti, oltre 100 in più rispetto alla prima edizione del 2024, coinvolgendo in totale circa 1.300 persone tra atleti, tecnici e dirigenti da ogni angolo del pianeta».

Così l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro che è intervenuta questa mattina alla cerimonia istituzionale del "Ju Jitsu Genoa Open 2025", l'evento internazionale di ju jitsu in corso da venerdì 31 gennaio fino a domani, domenica 2 febbraio, al Palasport di Genova.

Alla cerimonia istituzionale erano presenti tra gli altri, oltre all'assessore Ferro, l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi, il vice presidente Jjeu Michael Korn, il direttore generale Jjif Joachim Thumfart, il presidente della Commissione Nazionale Fijlkam Antonio Amorosi e l'organizzatore Matteo Repetto.



