Comunali Genova, Piciocchi 'sono onorato dell'investitura'

Il vice sindaco facente funzione di Genova Pietro Piciocchi lancia la campagna elettorale del centrodestra per confermarsi alla guida di Palazzo Tursi, sebbene al momento manchi solo l'ok da Roma. L'evento che ha radunato i rappresentanti cittadini e regionali della coalizione è andato in scena stamani al Teatro di Stradanuova a pochi passi dal palazzo del Comune.

"Ci ritroviamo tutti insieme, partiti e liste civiche, vogliamo dare un messaggio di coesione alla città - dichiara Piciocchi prima di salire sul palco - ci sono criticità che dobbiamo risolvere, ma pensiamo che la città non possa precipitare nell'indecisione permanente. Ho la responsabilità di guidare un progetto, c'è dialogo con Roma, ci sono dei tempi fisiologici e un metodo che va rispettato. Sono onorato di questa investitura, mi infonde fiducia, voglia di lavorare ed entusiasmo. Serve il via libera da qui, perché noi dobbiamo lavorare qui, ci interessano i genovesi".

Piciocchi ha parlato poi di spunti di miglioramento in vista del suo progetto 'Genova 25-30': "Dobbiamo migliorare la comunicazione e il dialogo con la cittadinanza perché mi rendo conto che alcuni grandi progetti non sono stati ancora capiti.

Sulle grandi opere l'idea dell'amministrazione non cambia, non vado alla ricerca di un facile consenso. È ancora da dimostrare che le opere siano avversate dai cittadini, mi fermano per strada per chiedermi quando facciamo lo skymetro, mentre per la funivia ci sono problemi di comprensione dell'opera a Lagaccio".

Infine una stoccata al centrosinistra: "Chi dice di no che cosa vuole fare? Se vincono loro le elezioni, vanno a Roma e restituiscono 400 milioni dello skymetro? Restituiscono i 40 milioni per la funivia? Questi soldi non verrebbero messi su altri cose, ma ritirati. Lo stop and go è una cultura che non ci appartiene".



