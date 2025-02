Cinema, via libera a 48 nuove produzioni audiovisive in Liguria

Sono 48 le produzioni audiovisive che hanno superato l'istruttoria del bando della Regione Liguria per sostenere il settore e i progetti cinematografici ambientati nel territorio ligure. Lo spiega il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana commentando la graduatoria pubblicata dalla finanziaria Filse, soggetto attuatore della misura.

"Il bando, aperto la primavera scorsa, aveva raccolto una richiesta superiore ad ogni aspettativa, superando di gran lunga il plafond di 750mila euro stanziato inizialmente - comunica Piana -. Con tali risorse riusciamo a soddisfare al momento 19 progetti audiovisivi, 16 di questi integralmente e 3 parzialmente. L'impegno della giunta, considerato il successo dell'iniziativa regionale è quello di rifinanziare quanto prima il bando, in modo da consentire a tutte le produzioni locali che hanno avuto l'approvazione da Filse di ricevere l'agevolazione richiesta. Un chiaro segnale della volontà di continuare a investire in un settore che non è soltanto promozione dell'immagine della Liguria in Italia e all'estero, ma anche valorizzazione del territorio e delle professioni ad esso legate".

Tra le 48 produzioni audiovisive ritenute ammissibili figurano: 34 lungometraggi, 7 cortometraggi e 7 serie tv. Il contributo, che verrà concesso a fondo perduto a copertura massima del 70% dell'investimento, potrà raggiungere i 120mila euro per la sottomisura 'Produzione'. Fino a 30mila euro per la sottomisura 'Sviluppo'.



