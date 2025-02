Casinò Sanremo, a gennaio incassati 4,05 milioni, +3,6%

Apre il 2025 in crescita il Casinò di Sanremo, che a gennaio ha introitato 4,05 milioni (+3,64 per cento) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Bene le slot machine, che hanno totalizzato 3,25 milioni con un aumento del 6,05%. I giochi tradizionali hanno totalizzato 779mila euro, di cui 126mila realizzati nella Poker Room.

"Dopo la chiusura premiante del 2024, a quota 51,7 milioni, continua il trend positivo per la casa da gioco - commenta il presidente e ad del Casinò Gian Carlo Ghinamo -. Abbiamo riscontrato nel primo mese dell'anno la presenza di sedicimila visitatori con un notevole incremento che rafforza l'interesse verso le proposte di intrattenimento aziendali". Riguardo le vincite, nelle sale slot sono stati presi 100 jackpot (del valore superiore a 4.999 euro) per un montepremi complessivo di 994.854 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA