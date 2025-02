Casa Sanremo, l'area hospitality del Festival compie 18 anni

"Festeggiamo i diciotto anni di Casa Sanremo, che terrà aperte le sue porte fino al prossimo 15 febbraio, senza soste, con offerte mirate per addetti ai lavori e ospiti ma anche per il grande pubblico delle famiglie e dei giovanissimi". Così il patron Vincenzo Russolillo ha esordito, in serata, a margine dell'inaugurazione di Casa Sanremo, l'area hospitality del Festival di Sanremo situata al Palafiori e dedicata a eventi, incontri, showcase e attività collaterali legate alla kermesse musicale. Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Sanremo Alessandro Mager, era presente anche una delegazione della Giunta regionale con il vice presidente Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi.

"Voi compite 18 anni - ha affermato Mager - io ne compio quasi uno. Sono un neonato sindaco. Saranno sicuramente due settimane frizzanti, intriganti, complesse e forse anche un po' trasgressive. Perché il Festival di Sanremo, e tutto ciò che vi ruota intorno, è un po' trasgressivo".

Per Piana si tratta di: "Una realtà ormai consolidata, e vi faccio i complimenti perché un po' come accade con il Festival di Sanremo, nel corso degli anni continuate ad aggiornarvi per affrontare le sfide moderne dell'arte e della cultura". Anche quest'anno Casa Sanremo si propone come punto di aggregazione per addetti ai lavori, autorità, giornalisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Un polo del Palafiori è stato, infatti, dedicato ai media: Rai Radio1, RaiNews24, RaiNews.it, Rai Play, Rai Libri, Rai Radio tutta italiana, RaiPlay Sound, Rai Com, Rai Italia, Rai Italy e TG2 Italia Europa. Tra i programmi di spicco "le pagelle di Max' 'L'Italia in Vetrina' condotto per il primo anno da Grazia Serra, e Buongiorno Sanremo condotto da Savino Zaba che proporranno un palinsesto di informazione e curiosità festivaliere.



