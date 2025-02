Calcio: La Samp torna al successo dopo 100 giorni

Respira la Samp che torna al successo, l'ultima volta proprio al Ferraris col Mantova a fine ottobre, dopo 97 giorni. Sono state 13 partite di attesa prima di questa vittoria, 1-0 col Cosenza, che consente ai blucerchiati di allontanarsi leggermente dalla zona calda della classifica. Partenza senza acuti prima di un finale di primo tempo scoppiettante. Siamo al 29' quando Depaoli rinvia dal limite e colpisce Kouan, il pallonetto esalta i riflessi di Perisan (che poi uscirà nella ripresa per infortunio). Dal calcio d'angolo successivo spunta la testa di Mazzocchi ma il portiere doriano si guadagna il 7 in pagella.

Tegola per la Samp al 31' con Vieira, appena ammonito, che trattiene ingenuamente Mazzocchi a centrocampo e si prende il secondo giallo e lascia i blucerchiati in dieci uomini. Ma è una scossa per la Samp in chiusura di prima frazione. Dalla bandierina maxi mischia davanti a Micai che respinge su Riccio ma la ribattuta di Depaoli non lascia scampo al portiere calabrese Si alza il sipario sulla ripresa, sbaglio di Oudin su un cross dalla destra ed è un regalo per D'Orazio che colpisce il palo e poi sulla ribattuta mette sull'esterno della rete.

Cala inevitabilmente la Samp e cresce il Cosenza soprattutto con le incursioni di Garritano che mette in allarme Vismara. Ma il pericolo più grande al 43' dopo un'uscita a vuoto di Vismara, Artistico colpisce ma Veroli salva quasi sulla linea di porta



