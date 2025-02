Arrestato il 'cuoco' della droga nel centro storico di Genova

La polizia ha arrestato un 40enne conosciuto nel centro storico di Genova come 'il cuoco' poiché si occupava di preparare la droga nell'ambito di una vera e propria organizzazione dedita alla produzione ed allo smercio di sostanze stupefacenti, quali cocaina, crack ed eroina, droga che era destinata ad essere spacciata in centro città.

L'uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Genova a seguito delle condanne riportate tra gli anni 2018 e 2020, si è reso responsabile di una intensa attività illecita nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti. Dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione.

Noto come 'il cuoco', era colui che si occupava di preparare lo stupefacente per la vendita, provvedendo, grazie alle sue particolari abilità manuali, a preparare in poco tempo centinata di dosi di droga, avvolgendole nel cellophane con estrema cura, anche perché le dosi così preparate, dovevano resistere alla non infrequente possibilità di ingestione da parte dei pusher che le trasportavano nel cavo orale, ingoiandole in caso di controlli di polizia.

Lo stesso inoltre, si occupava di 'cucinare' il crack ovvero la trasformazione della cocaina in crack attraverso un procedimento chimico ben definito, attività che si svolgeva all'interno di un piccolo appartamento individuato dagli investigatori della squadra mobile, che avevano piazzato una telecamera all'interno, riuscendo a documentare l'attività illecita.



