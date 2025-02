Antonella Clerici, torno a Sanremo per il festival dell'amicizia

"Quando Carlo mi ha chiamato, mi ha detto: Anto, devi dirmi di sì. Ho riso e ho risposto: ti dico di sì sulla fiducia. Sarà una serata tra amici, io, Carlo e Gerry: manca Fabrizio Frizzi, ci siamo commossi nel ricordarlo, perché è sempre tra noi". Antonella Clerici è pronta per tornare all'Ariston, co-conduttrice con Carlo Conti e Gerry Scotti della prima serata di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio, sul palco che l'ha vista protagonista nel 2005 accanto a Paolo Bonolis, nel 2010 come regina del festival e poi nel 2020, ad affiancare Amadeus nella quarta serata.

"Sarò al servizio di Carlo, è il suo festival. E giuro che non ballerò né canterò", promette sul filo dell'autoironia.

"L'idea - racconta in una intervista all'ANSA - è quella di celebrare l'amicizia, divertirci, stare insieme, anche perché ci sono tutti i cantanti da presentare e poi il mitico Jovanotti ospite". Con Scotti si è parlato spesso di rivalità, vista anche la somiglianza tra i format che li vedono contrapposti su Rai1 e Canale 5: "Devo ammettere che quando ho visto che quel 'senior' (la nuova versione di Io Canto, ndr) sono rimasta un po' sconcertata - sorride Clerici, che dal 21 febbraio tornerà sull'ammiraglia Rai con The Voice Senior - ma non è un problema che riguarda Gerry, semmai le aziende. Con lui non avverto rivalità: come me è un lavoratore instancabile, fa milioni di cose, dal quotidiano al quiz. E poi è una persona molto serena e paciosa, sulla mia stessa lunghezza d'onda. Anzi, vorrei avere occasioni per conoscerlo meglio". E il look, dopo quegli abiti sontuosi - 'che fanno provincia', per dirla con Bonolis - sfoggiati al festival? "Beh, a 60 anni non posso vestirmi come una principessa Disney: diciamo che stavolta ho giocato più sulla luce che sulle forme, i miei vestiti saranno luminosissimi".

Soddisfatta della vita nella casa nel bosco, tra gli affetti, la natura, un po' di esercizi fisici tre volte alla settimana ("detesto fare sport, ma i medici me lo hanno imposto"), nel 2026 Antonella Clerici, 61 anni compiuti il 6 dicembre, festeggerà 40 anni di Rai: "È un anno importante, sono nata e cresciuta a Viale Mazzini. Io e Carlo siamo dei Totti, dei numeri 10 fedeli alla maglia. Altri sono andati via, ma io non giudico mai: dietro ogni scelta ci sono caratteri e motivazioni diverse".

Dopo il festival la aspetta The Voice Senior, con la collaudata giuria formata da Arisa, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè.



