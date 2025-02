Aeroporto Genova, Autorità portuale venderà quota azionaria

L'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale nei prossimi mesi metterà sul mercato una quota delle proprie azioni dell'aeroporto di Genova in una misura tale da rimanere socio di minoranza dello scalo. Lo annuncia l'ammiraglio Massimo Seno, commissario dell'Autorità a capo degli scali di Genova e Savona intervenendo all'evento 'Muoversi nel futuro: l'intelligenza artificiale e la transizione energetica nei trasporti marittimi e terrestri' organizzato da Telenord all'Excelsior Palace di Rapallo.

L'Autorità portuale al momento è socio di maggioranza con il 60% delle azioni del Cristoforo Colombo. "Il lavoro svolto sul riordino nell'aeroporto di Genova dal mio insediamento culminerà con un bando che uscirà nei prossimi mesi che permetterà di mettere sul mercato una parte di azioni in nostro possesso in modo da far entrare dei soggetti qualificati che possano rilanciare lo scalo", dichiara Seno puntualizzando che si tratta di un obbligo di legge poiché "dobbiamo allinearci a quello che dice il dettato normativo che prevede che le autorità di sistema portuale detengano una quota minoritaria delle società che promuovono la logistica".



