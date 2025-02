A 2 ricercatrici IIT finanziamenti Fondo italiano per la Scienza

Laura Cancedda e Dafne Campigli Di Giammartino dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) sono tra i vincitori dei finanziamenti del Fondo Italiano per la Scienza (Fis), annunciati oggi dal ministero dell'università e della ricerca per il macro settore Life Science. Le due scienziate si dedicheranno a progetti di ricerca distinti: Cancedda svilupperà nuovi modelli preclinici per studiare i tratti neuropsichiatrici derivanti da esposizione a traumi, inclusi potenzialmente anche i disturbi di personalità, quali per esempio i caratteri narcisistici o paranoidi mentre Campigli Di Giammartino investigherà la natura tridimensionale del genoma e il ruolo che la sua conformazione ha nei processi di lettura e trascrizione del DNA. Tali finanziamenti si aggiungono a quello conquistato da Guglielmo Lanzani nel 2023.

Il fondo italiano per la scienza è promosso dal ministero dell'università e della ricerca per incentivare lo sviluppo della ricerca nel nostro paese. Esso prende ispirazione dal modello di finanziamenti di eccellenza individuali introdotto dall'European Research Council (Erc), l'ente istituito nel 2007 dall'Unione Europea proprio per garantire alle menti brillanti di costruire e proseguire la propria carriera scientifica all'interno dei paesi membri. I settori scientifici e le categorie di livello del Fis sono gli stessi dell'Erc. Infatti, anche per il Fis si hanno i macrotemi: scienze sociali e umanistiche, scienze matematiche, fisiche, dell'informazione, ingegneria, universo e scienze della terra; e scienze della vita. I livelli di seniority degli scienziati restano: starting grant (per coloro che sono all'inizio della loro carriera), consolidator grant (con un gruppo di ricerca già costituito) e advanced grant (per coloro che hanno un percorso già consolidato).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA