Uil Fpl, al Gaslini è mancato rispetto per dignità lavoratori

In una nota la Uil Fpl ha denunciato la scelta dell'ospedale Gaslini di chiudere la mensa ai lavoratori per fare posto agli ospiti per la cerimonia per la posa della prima pietra del Padiglione Zero. "Il 31 gennaio, i lavoratori sono stati invitati a: raggiungere il posto di lavoro, evitando l'utilizzo del proprio mezzo, considerando la presenza di 200 ospiti a cui sarà anche dedicato tutto il primo piano del posteggio sotterraneo; rinunciare a un cospicuo numero di posteggi, riservati per l'occasione agli ospiti; aver interdetto l'accesso alla mensa usufruendo di un cestino picnic contenente panini, frutta e acqua; rischiare di raggiungere in estremo ritardo il posto di lavoro, andando a gravare decisamente sull'intera macchina organizzativa e soprattutto sull'utenza che non merita, quanto noi lavoratori, una penalizzazione così forte, per dedicare spazi, visibilità, tempi e risorse umane, a un evento che a nostro avviso meritava spazi, tempi e diverse risorse umane, in giornate differenti come all'interno di un weekend, laddove le dinamiche potevano essere più facilitate e meno problematiche per l'intera collettività".

"Crediamo - scrive il sindacato - che la dignità e il rispetto per noi lavoratori sia venuta a mancare. Troviamo superficialità nell'aver pensato di metterci da parte, pensando che una giornata non lasciasse il segno, poco sensibilità verso un 'utenza che da sempre è la priorità per tutti noi".



