Truffa falso incidente: carabinieri arrestano 2 persone

Due uomini provenienti da Napoli di 41 e 53 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Imperia per la cosiddetta truffa del "finto incidente o anche del "finto carabiniere", che hanno cercato di mettere a segno nei confronti di una donna di 66 anni, di Diano San Pietro. Tutto ha inizio, quando la donna telefona al 112, dicendo di essere stata appena contattata da un soggetto che, qualificatosi come carabiniere, la informava che il figlio era stato arrestato, in seguito a un "grave" incidente stradale. Il falso militare aggiunge pure, che per toglierlo dai guai avrebbe dovuto versare una caparra di 12mila euro in contanti ai due collaboratori del suo avvocato difensore. Tranquillizzata sul fatto che il figlio non aveva provocato alcun incidente, né tantomeno era stato arrestato, l'operatore della centrale allerta i carabinieri, questa volta quelli veri, e una pattuglia in abiti civili si dirige a Diano San Pietro, in attesa dell'arrivo dei truffatori. Qualche minuto dopo, giunge una Jeep Renegade bianca con a bordo due persone, che si avvicinano all'ingresso dell'abitazione della sessantaseienne. Fermati sull'uscio di casa è stato accertato che si trattava di due pregiudicati provenienti da Napoli. Sono stati sottoposti a una perquisizione che ha permesso di trovare i telefoni con i quali avevano contattato la donna. Per entrambi sono così scattate le manette. L'accusa è di tentata truffa aggravata.



