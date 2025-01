Protesta sindacati per mensa chiusa al Gaslini, 'noi esclusi'

Monta la protesta dei sindacati a margine della cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo Gaslini a Genova. "Sarebbe stato bello esserci" si legge su uno dei cartelli esposti nei pressi della mensa dove è stato organizzato il buffet post evento. Mensa che, in occasione della cerimonia, è stata dedicata interamente agli ospiti: autorità, politici e dirigenti. "Siamo stati collaborativi nel sopportare i sacrifici che inevitabilmente un cantiere dentro un ospedale attivo avrebbe comportato - dice Daniela Basso (Cgil) - i lavoratori hanno risposto positivamente, hanno continuato a lavorare seriamente come da sempre fanno. Nella prima occasione in cui si tiravano le somme, si sarebbe potuto condividere il raggiungimento di un obiettivo come la posa della prima pietra.

I lavoratori non sono stati invitati, è stato loro impedito di accedere al locale della mensa perché occupata dagli ospiti ed è stato ulteriormente ridotto il numero di parcheggi disponibili.

Ricordiamo che, a causa del cantiere, le tariffe per poter accedere al parcheggio da parte dei lavoratori sono aumentate del 150%. Quotidianamente le multe fioccano all'interno dell'istituto, oggi niente e ci sono macchine dappertutto. Non siamo contrari alla cerimonia, avremo voluto che venisse fatta permettendo ai lavoratori di partecipare e non relegandoli in una posizione di Serie B".

"Siamo arrivati al punto di chiedere alla politica regionale se ha intenzione di farsi curare dagli operatori sanitari o dalla dirigenza, perché quello che è accaduto oggi è qualcosa di vergognoso - ha aggiunto Luca Nanfria (USB) - dà fastidio a chi in questi anni ha portato il Gaslini ad essere un'eccellenza che continua a essere tale grazie a chi viene a mangiare in mensa e paga quel poco che deve pagare per avere un pasto più o meno decente. Non certo grazie a chi viene riservata oggi la mensa.

Sarebbe il caso di fare il punto della situazione con le dirigenze liguri, ci sono delle problematiche anche a livello nazionale, sul contratto, sugli stipendi e su altro. Forse è il momento di riflettere sul trattamento che viene riservato ai lavoratori".



