Posata prima pietra del Padiglione Zero, nasce il nuovo Gaslini

L'ospedale Gaslini di Genova guarda al futuro e, con la simbolica posa della prima pietra, sono partiti i lavori per la costruzione del Padiglione Zero, che sarà destinato a tutte le funzioni di emergenza-urgenza a elevata intensità assistenziale e chirurgica con tecnologie all'avanguardia. "Il cantiere è già partito - ha spiegato Edoardo Garrone, presidente dell'Irccs G. Gaslini - ma la cerimonia diventa una pietra miliare del Gaslini dei prossimi 100 anni. Siamo un centro di eccellenza non solo clinico ma anche scientifico, qui arrivano bambini da 40 paesi.

L'investimento era necessario perché una struttura di 20 padiglioni pensata nel 1930 non è più adeguata alla medicina moderna che ha bisogno di strutture diverse e più funzionali. Il Padiglione Zero deve essere consegnato entro la fine dell'anno prossimo, poi ci saranno le altre due fasi della costruzione del padiglione 1 e 2, dove ci sarà la bassa intensità di cura e la parte dei laboratori. L'opera verrà completata entro il 2029".

"Il Gaslini è un orgoglio ligure e punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la pediatria - ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Crediamo che l'ammodernamento portato avanti dal progetto Nuovo Gaslini avrà un effetto positivo sulla capacità di assistere in modo efficiente i piccoli pazienti e le loro famiglie, in un ospedale sempre più a misura di bambini, in grado non solo di garantire loro prestazioni sanitarie all'avanguardia ma anche di farlo in un ambiente il più possibile accogliente. Il Nuovo Gaslini è dunque un elemento fondamentale del lavoro che stiamo portando avanti in tutta la Liguria per offrire ai nostri cittadini una nuova e più moderna rete ospedaliera". "L'ospedale Gaslini è una realtà che è entrata profondamente nell'identità della nostra città - ha aggiunto il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi - che conferisce una grande reputazione anche internazionale a Genova: la giornata di oggi è uno sguardo di fiducia verso il futuro. Poniamo al centro il nostro servizio pubblico sanitario in una dimensione di particolare attenzione a coloro che sono più fragili".



