Muro pericolante a Castelletto, strada chiusa e traffico deviato

La polizia locale ha chiuso via Cancelliere, nel quartiere Castelletto, a causa di un muro pericolante con una grossa crepa. L'intervento è stato disposto dopo il crollo di via Cinque Santi, al Lagaccio. La strada è stata chiusa tra il civico 45 e la galleria che porta in via Capraia. Interdetto anche al passaggio pedonale un vialetto adiacente. I vigili urbani hanno istituito doppio senso di marcia tra via Acquarone civico 116 rosso e via Cancelliere civico 44 e tra i civici 31 e 44 di via Cancelliere - nel tratto a scendere la viabilità viene deviata su corso Firenze, via Paride Salvago e via Ameglia.



