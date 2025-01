Droga in casa e in macchina, polizia arresta tre persone

La polizia ha arrestato, in diversi interventi, tre persone per spaccio. Si tratta di un cittadino albanese di 25 anni, un italiano di 53 e un tunisino di 34. Il primo è stato fermato dagli agenti della squadra mobile in via Caldesi, a Pra'. L'uomo è arrivato in taxi e si è fermato in strada guardandosi intorno. A quel punto gli investigatori lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso un involucro con mezzo chilo di cocaina. Nel secondo intervento, in via Calamandrei, agli uomini della sezione contrasto criminalità diffusa è arrivata la segnalazione di un italiano che, già arrestato l'8 gennaio, stava continuando a spacciare nella sua abitazione. Dopo un appostamento, i poliziotti hanno deciso di perquisire l'appartamento e hanno trovato 20 grammi di coca dentro un armadio. In cucina aveva 650 euro, un bilancino di precisione mentre dentro una cassaforte aveva 5.800 euro.

Nel terzo intervento, sulla strada a mare Guido Rossa, gli agenti di una volante hanno fermato una macchina per un controllo. Dentro la vettura hanno sentito un forte odore di cannabis. I poliziotti hanno notato che l'uomo corcava di nascondere qualcosa. Nella tasca posteriore del sedile sono stati trovati tre panetti di hashish del peso di 160 grammi. In tasca aveva anche 700 euro.



