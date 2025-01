Discarica Rio Marsiglia inquina ancora, pm convoca 18 sindaci

La discarica del consorzio comunale di Rio Marsiglia, nel comune di Tribogna (Genova), continua a inquinare. E' quanto rilevato dalla polizia giudiziaria che martedì ha fatto un nuovo sopralluogo dopo che l'impianto era stato sequestrato a novembre. Dopo avere appurato lo sforamento dei valori di inquinamento, il pm Andrea Ranalli ha fatto convocare i 18 sindaci del consorzio per intimare di mettere in sicurezza, in emergenza, la zona e lo stesso impianto. "Lo sversamento - scrive il pm - di percolato in ambiente è determinato in larga misura dall'incapacità di trattenere i flussi in ingresso che vengono alimentati sia dalle infiltrazioni superficiali che da apporti profondi connessi a problematiche di impermeabilizzazione della vecchia discarica".

Già a novembre, la polizia giudiziaria aveva appurato come la fuoriuscita di sostanza altamente tossica sarebbe derivata dalle condizioni precarie della discarica.

In particolare, per la procura, non sarebbero state fatte opere di manutenzione e di adeguamento dell'impianto, opere ritenute necessarie per evitare proprio i continui sversamenti.

Nel corso del primo sopralluogo erano state rilevate diverse carenze strutturali: "danneggiamenti ai vasconi di contenimento del percolato con fuoriuscita nelle aree circostanti e ai teloni impermeabili di copertura e contenimento dei rifiuti". A luglio c'era stato un guasto con ritardo nel conferimento dei rifiuti.

Poco prima il presidente aveva rassegnato le dimissioni e alcuni amministratori comunali di minoranza della Valfontanabuona avevano chiesto chiarimenti sulle voci di grave dissesto finanziario del consorzio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA