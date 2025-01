Comunali Genova, Bucci 'non c'è bisogno del via libera da Roma'

"Non abbiamo bisogno di nessun via libera da Roma, a noi interessa il via libera da qui". A meno di 24 ore dall'evento che, di fatto, lancerà la corsa elettorale di Pietro Piciocchi (appuntamento domani, sabato 1 febbraio alle 10 al Teatro di Stradanuova), il presidente Marco Bucci non fa giri di parole nell'ufficializzare l'investitura del suo vice ai tempi di Palazzo Tursi senza che sia necessario un ok dalla Capitale.

"Faremo tutto quello che dobbiamo per dare la possibilità a Pietro Piciocchi di diventare il nuovo sindaco - ha aggiunto Bucci - vogliamo che vinca le elezioni e domani metteremo a punto le strategie e i messaggi da dare alla gente. Stanno facendo il programma andando in giro per tutta la città, vogliamo che nasca dal confronto con tutti i cittadini. È giusto che sia integrato con la visione odierna della città. Noi andiamo avanti, gli altri sono fermi. Magari - ha concluso Bucci -vado ad aiutare anche gli altri…".



