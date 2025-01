Calcio: Spezia ufficializza Lapadula, contratto fino al 2026

Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore dello Spezia. L'attaccante italoperuviano, 34 anni, arriva a titolo definitivo dal Cagliari firmando un contratto di 18 mesi. Arriva per formare una coppia esplosiva d'attacco insieme a Pio Esposito, attuale capocannoniere della serie B con 11 reti, e dare sostanza alle chance di promozione in serie A del club ligure, attualmente terzo in classifica. Lapadula in carriera ha centrato il salto in massima serie in passato con le maglie di Pescara e Cagliari. In carriera ha segnato 187 reti in campionato di cui 59 in cadetteria. Il calciomercato dello Spezia potrebbe non fermarsi qui. In uscita ci sono il giovane Djankpata, per cui si cerca una soluzione in prestito, e Salva Ferrer. Prossimo obiettivo un centrale di difesa nel caso in cui Bertola dovesse rifiutare il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA