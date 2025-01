Calcio: Samp, Semplici 'non è ultima spiaggia con Cosenza'

La classifica parla chiaro con la Sampdoria al 16esimo posto con 22 punti che ospita domani pomeriggio al Ferraris il Cosenza, fanalino di coda a quota 18.

Cercasi una vittoria disperatamente col Doria che non ottiene un successo dal 27 ottobre, da quel giorno 12 gare scandite da sconfitte e pareggi: "Ultima spiaggia? Se fosse l'ultima partita del campionato lo sarebbe ma non lo è. È sicuramente una partita importantissima, determinante per noi vincerla ma sappiamo le difficoltà che abbiamo incontrato sino ad oggi. contento per i nuovi arrivi, sicuramente non è così semplice inserirli e risolvere i problemi'', spiega il tecnico della Samp Semplici che poi aggiunge: "È da settimane che cerchiamo una vittoria che ci possa dare serenità e possa svoltare questa stagione così difficoltosa. La squadra ha fatto delle buone cose ma nel percorso dei 90 minuti ha commesso errori che ci sono costati cari. Stiamo lavorando per migliorare. Domani abbiamo una partita dove vogliamo sicuramente provare a farla nostra''.

Lancia Perisan subito tra i pali dopo essere arrivato in settimana dall'Empoli e poi parla di Coda che ha giocato pochi minuti a Mantova E' importante ritrovare un Coda diverso da quello che abbiamo visto. Non dipende se gioca una partita in più o una in meno, nella considerazione del giocatore. Devo basare la mia formazione sugli equilibri, su quello che è quello che i giocatori mi possono dare''



Riproduzione riservata © Copyright ANSA