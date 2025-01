Calcio: il Venezia cede Ellertsson al Genoa

Il Venezia Fc ha ufficializzato in serata la cessione di Mikael Egill Ellertsson al Genoa.

Tuttavia, il laterale islandese, 23 anni a marzo, resterà in prestito in laguna fino al 30 giugno, completando quindi la stagione agli ordini di Eusebio Di Francesco, che lo ha quasi sempre schierato titolare.

Giunto in Italia alla Spal già nel 2018, Ellertsson ha militato anche nello Spezia, prima di approdare in laguna nel gennaio 2023. Con il Venezia ha totalizzato 76 presenze con 6 gol e 7 assist fra Serie B, Serie A e Coppa Italia. Nell'ottobre scorso ha segnato la sua prima rete in Serie A firmando il gol del momentaneo vantaggio in casa del Monza. Quest'anno è andato a segno anche nel 2-2 esterno a casa della Juventus.



