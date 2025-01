"Sulla linea per Roma è ancora un problema critico. Ci stiamo lavorando. I nostri programmi sono in corso di attuazione. Presto vedrete la nuova aerostazione e stiamo lavorando come ci eravamo riproposti per la privatizzazione dell'Aeroporto". Così Luigi Attanasio presidente della Camera di commercio di Genova a margine del convegno su Bandi Fesr 2021-2027 in corso al Palazzo della Borsa di Genova.





