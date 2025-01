Truffavano preti in tutta Italia, cinque assolti

Facevano leva sul buon cuore di parroci anziani a cui chiedevano soldi per pagare l'affitto o sbloccare eredità inesistenti. E così, in un anno e mezzo, si erano fatti accreditare sui loro conti oltre 35mila euro. In quattro erano stati arrestati mentre un quinto era stato solo denunciato. Oggi il tribunale di Genova ha dichiarato il non luogo a procedere per mancanza di querela dopo avere escluso l'aggravante.

Secondo l'accusa, i quattro (difesi dagli avvocati Paolo Scovazzi, Claudio Velasco, Barbara Baroni ed Emanuele Lamberti) prendevano di mira anziani sacerdoti. Chiamavano in parrocchia e si fingevano o parrocchiani in difficoltà economica oppure parenti di un fedele che aveva deciso di lasciare una eredità alla chiesa ma per ottenerla la parrocchia avrebbe dovuto pagare le spese di successione. Il gruppo si faceva mandare i soldi sulle carte Postapay o tramite vaglia postali. Le truffe, cinque tutto, sono andate avanti dal 2018 al 2019.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA