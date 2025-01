Tasse aeroporto a Regione, Bucci 'serve regione autonoma'

Girare le tasse aeroportuali (ora in capo alle compagnie che volano da Genova) alla Regione.

Questa la proposta avanzata qualche settimana fa dal presidente Enrico Musso per rendere l'aeroporto 'Cristoforo Colombo' più attrattivo per eventuali nuovi vettori e che il presidente Marco Bucci rimanda a un tema a lui caro: l'autonomia.

"Purtroppo è un'idea riservata alle Regioni a statuto autonomo, se la Liguria lo diventa lo facciamo subito - così ha risposto in merito - ho chiesto questo, non so come sarà possibile farlo, non abbiamo nulla da invidiare alle altre Regioni autonome. Il Friuli può fare il ferrobonus e noi no, c'è una competizione non alla pari. Vorremmo anche noi questi benefici. Se riuscissimo anche noi ad averli, allora si potrebbe pensare a fare una cosa di questo tipo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA