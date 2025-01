Porto Genova, via libera ai contributi per la Culmv

Via libera da parte del comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale all'erogazione di contributi per la Compagnia unica lavoratori merci varie (Culmv) Paride Batini di Genova e la Compagnia unica lavoratori portuali (Culp) Pippo Rebagliati di Savona.

Riguardo al lavoro portuale svolto dalle imprese autorizzate il comitato di gestione ha dato parere positivo all'erogazione di contributi, per il reimpiego in altre mansioni del personale inidoneo al lavoro portuale, pari a 118.211 euro per i costi sostenuti dalla Culp di Savona da ottobre a dicembre 2024 e pari a 672.904 euro relativamente ai costi sostenuti da luglio a settembre 2024 dalla Culmv di Genova. Viene così confermato il sostegno all'occupazione come parte del percorso di aggiornamento delle professionalità in ambito portuale.

Per quanto riguarda il personale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nel 2025 sono previste 27 assunzioni, di cui 5 di profilo dirigenziale, distribuite nelle varie strutture dell'ente. Le previsioni si sommano alle 188 assunzioni perfezionate dal primo gennaio 2017, controbilanciate dal processo di turn over verificatosi nel periodo con 148 cessazioni al primo gennaio 2025.



