Energia: Ripamonti, 16 milioni per rinnovabili in Liguria

"Nei mesi di marzo di aprile usciranno 16 milioni di bandi riguardanti l'energia, quindi fonti rinnovabili, le Cer, quindi le comunità energetiche e sull'area di crisi complessa 2 milioni di euro per l'incentivazione allo sviluppo delle aziende la riqualificazione e quant'altro. E' una prima risposta anche informativa per quando usciranno i bandi". Ad annunciarlo a margine del convegno "Road map 2025, misure per la crescita delle imprese" in corso al palazzo della Borsa di Genova l'assessore regionale alle aree di crisi complessa e energia Ripamonti.

"Presentiamo di fatto una road map che ancor prima che i bandi siano ufficiali ed effettivi noi cominciamo a dire quando usciranno. In modo da presentare agli enti locali alle imprese interessate una sorta di road map - ha spiegato-. L'area di crisi complessa di Savona è un'area di crisi complessa che nel tempo ha dimostrato di essere la più performante d'Italia. Lo dico perché da vicepresidente della commissione industria al Senato me ne sono occupato molto.

100 milioni di investimenti su quell'area di lì dimostrano quanto è ricettiva quell'area. Chiaro non è mai abbastanza, però in qualche modo sia il governo prima la regione insieme hanno fatto un grande lavoro e devo dire che le imprese del territorio hanno risposto sempre presente".



