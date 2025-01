Calcio: Spezia senza Esposito. D'Angelo 'ho alternative'

Due esaltanti successi nel derby contro la Carrarese e contro la capolista Sassuolo non devono far perdere l'umiltà allo Spezia. Questo predica il tecnico Luca D'Angelo a due giorni dalla trasferta di Cittadella, contro una squadra rinata con Dal Canto in panchina e in piena lotta retrocessione. "Dobbiamo spingere come abbiamo fatto fino ad ora, senza guardare troppo la classifica. L'entusiasmo deve essere un propellente", dice l'allenatore nella conferenza di presentazione del match. Al Tombolato gli aquilotti non avranno Pio Esposito, capocannoniere della serie B, causa squalifica.

Anche Soleri non è al meglio. "C'è Colak, un ragazzo serio con grandi capacità. Anche Kouda può giocare da punta. Sono entrambe soluzioni fattibili, ma io aspetto anche i gol dei centrocampisti". Infine un accenno al calciomercato: "Sono in disaccordo con il mercato aperto durante il campionato perché ne va della regolarità del torneo. Inizialmente puoi affrontare squadre non rinforzare che invece ritrovi più avanti più forti.

Non è un campionato alla pari e secondo me la logica è sbagliata. Ci sono dieci giorni di stop e dovremmo usare quelli per il mercato, tanto chi ha i milioni può spenderli anche in pochi giorni invece che in un mese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA