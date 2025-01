Calcio: Spezia, FC32 in trattativa per rilevare club da Platek

Il gruppo FC32 è in trattativa con la famiglia statunitense Platek per rilevare le quote dello Spezia Calcio. Con la squadra terza in classifica in serie B e i lavori di ammodernamento dello stadio "Alberto Picco" in fase di completamento, il club ligure sarebbe pronto a passare di mano.

A farsi avanti la realtà fondata tra gli altri da Paul Francis, ex osteopata e manager di alcune importanti marchi di abbigliamento sportivo, con il sostegno di un gruppo variegato di investitori provenienti dal mondo dello sport professionistico. FC32 ha negli scorsi mesi rilevato il Skn St.Polten in Austria e il Cobh Ramblers Fc in Repubblica d'Irlanda e punterebbe a creare un network di società europee che collaborino per valorizzare giovani calciatori e produrre ricavi dal player trading con cui finanziare la struttura. In quest'ottica Francis avrebbe rivolto le proprie attenzioni sullo Spezia Calcio che, dal febbraio 2021, è in mano alla famiglia newyorchese Platek che hanno avviato dall'anno successivo un piano di lavori per lo stadio di casa da 15 milioni di euro, di cui 11 a carico degli stessi americani e 4 dalla Regione Liguria. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale con lo Spezia in corsa per il ritorno in serie A da cui è retrocessa nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA