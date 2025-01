Calcio: Genoa, per Firenze dubbio Bani ma Vieira ritrova Zanoli

Dopo il mercoledì concesso come giorno di riposo, i rossoblù di Patrick Vieira si sono ritrovati al Signorini per riprendere la preparazione in vista della trasferta do domenica a Firenze contro i Viola dell'ex Palladino, che da giocatore fu tra i protagonisti del Genoa europeo di Gasperini. Per la gara del Franchi Vieira potrà contare sul rientro di Zanoli, assente per febbre contro il Monza, mentre è ancora da valutare Bani che dopo il problema muscolare sofferto all'Olimpico contro la Roma ha saltato l'ultima gara e non è ancora al cento per cento. Per quanto riguarda invece l'ultimo acquisto, il centrocampista Onana, bisognerà capire se la documentazione del trasferimento dal Besiktas verrà completata in tempo, se così dovesse essere il giocatore potrebbe dunque già essere convocato per domenica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA