Sanremo: a Palermo l'arte racconta il festival

Un quadro per ogni canzone vincitrice delle varie edizioni del festival di Sanremo. Sono 74 le opere preparate da un gruppo di artisti che, dall'11 febbraio al 10 marzo, saranno esposte in una sala dell'hotel D'Amato in via Messina Marine. L'ultimo quadro, che sarà donato in due copie al comune di Sanremo e alla Rai, sarà dipinto di notte subito dopo la proclamazione della canzone vincitrice di quest'anno.

L'iniziativa è promossa dagli artisti del gruppo di "Calapanama" conosciuti per le estemporanee del sabato mattina davanti al porto della Cala di Palermo, durante le quali indossano un cappello di paglia, il famoso panama.

Tra le loro iniziative più significative va ricordato il "Muro della legalità" in piazza degli Aragonesi a Palermo. Il progetto, approvato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e ambientali di Palermo, si estende su un muro di 70 metri e ritrae le vittime di mafia e i volti di coloro che hanno denunciato Cosa nostra attraverso la letteratura e la fotografia come gli scrittori Andrea Camilleri e Leonardo Sciascia e la fotografa Letizia Battaglia.

La mostra sarà aperta con l'esibizione di una piccola band formata da Pier Paolo Petta e Maurizio Piscopo alle fisarmoniche, Nino Nobile al mandolino e Francesco Martorana alla chitarra. Suoneranno i motivi più noti del festival di Sanremo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA