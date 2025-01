Rai-Festival, Emis Killa non sarà sostituito

Emis Killa non sarà sostituito tra i Big in gara a Sanremo 2025, che restano così 29. Il direttore artistico Carlo Conti e l'organizzazione del Festival, spiega una nota di Viale Mazzini, "prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75 edizione del Festival di Sanremo. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston".

Stando al regolamento del festival 2025, la scelta di sostituire o meno un artista in caso di ritiro spetta al direttore artistico d'intesa con Viale Mazzini. Al paragrafo dedicato ai 'ritiri' si legge infatti: "Gli Artisti e le loro rispettive Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l'iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento (ivi compresi gli Artisti di Sanremo Giovani scelti per la partecipazione in gara al Festival e le rispettive Case discografiche) non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento di Sanremo 2025, salvi i casi di necessità e di forza maggiore. In tutti i casi di defezione o di esclusione, determinate da qualsiasi motivo, e fatto salvo il diritto della Rai al risarcimento dei danni, anche d'immagine, il Direttore Artistico avrà la facoltà, valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai, di scegliere e invitare - a proprio insindacabile giudizio - un altro Artista con relativa canzone nuova (secondo i criteri regolamentari indicati precedentemente) o di non procedere ad alcuna sostituzione".





