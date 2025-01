Morto in canoa: legale, per consulente pm soccorso era facile

Ha parlato per un'ora il consulente della procura di Genova Vincenzo Minenna nel corso dell'udienza preliminare per la morte di Andrea Demattei, lo studente di 14 anni rimasto incastrato con la canoa nel fiume Entella a Chiavari (Genova) a gennaio 2023. Il tecnico era stato convocato dalla giudice Carla Pastorini per spiegare i ruoli e le competenze di ciascuno degli imputati, istruttori e soccorritori. L'udienza è stata rinviata al 4 febbraio quando la giudice deciderà se rinviare o meno a giudizio. "Quello di oggi è stato un passaggio importante - spiega l'avvocata della famiglia del giovane, Rachele De Stefanis - e siamo molto soddisfatti di quello che ha riferito il consulente tecnico in udienza, che ha ribadito più volte come l'intervento di soccorso fosse semplice e tutti i soccorritori avessero le competenze di base necessarie per salvare Andrea".

Il ragazzino stava facendo allentamento con altri giovani quando rimase incastrato in acqua dentro la sua canoa bloccata da alcuni rami nei pressi di un pilone di un ponte. Durante l'intervento di soccorso, il giovane rimase in acqua per molto tempo ed arrivò in condizioni critiche per l'ipotermia all'Ospedale Gaslini dove morì due giorni dopo.

Gli imputati (difesi dagli avvocati Giorgio Zunino, Roberta Barbanera, Nadia Solari, Silvia Morini e Guido Motta) sono i due istruttori della Shock Wave sport, la società sportiva a cui era iscritto Andrea, e sei vigili del fuoco (quattro della squadra di Chiavari e due sommozzatori). Per il pm Francesco Cardona Albini ci sarebbe stata una catena di errori: dal numero insufficiente di istruttori sul posto e l'abbigliamento non adatto, fino a un intervento in ritardo e manovre di salvataggio scorrette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA