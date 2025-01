Maltratta la moglie per strada, arrestato dalla polizia locale

Gli agenti del nucleo Fasce deboli della polizia locale di Genova hanno arrestato un 35enne in flagranza di reato per lesioni personali ai danni della moglie grazie alla segnalazione di un cittadino. Il repentino intervento di una pattuglia ha permesso di fermare l'aggressione portata avanti in una strada del centro città La donna è stata trasferita in ospedale per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita. Gli agenti hanno raccolto la querela della donna e, dopo avere attivato i servizi sociali per ospitarla in sicurezza in un luogo protetto, hanno provveduto ad arrestare il marito, che è stato condotto presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.



