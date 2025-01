Frattura della clavicola per presidente Regione Liguria Bucci

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato costretto a ricorrere alle cure dell'ospedale Galliera di Genova per una frattura composta alla clavicola destra a seguito di una caduta accidentale. Il suo staff spiega che "il piccolo incidente non ha fermato la giornata di intenso lavoro del presidente Bucci".

"Nonostante l'accaduto, il presidente ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello scolmatore del Bisagno e successivamente si è sottoposto ad accertamenti diagnostici al pronto soccorso dell'ospedale Galliera - aggiunge lo staff -.

Gli è stato applicato un supporto mobile per evitare movimenti bruschi della spalla ed è tornato al lavoro nel proprio ufficio.

I medici prevedono una guarigione in 4 settimane".



